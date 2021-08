Valentino Rossi realizza un sogno: l’impresa che rincorreva da tempo (VIDEO) (Di lunedì 2 agosto 2021) Valentino Rossi ha ultimato i lavori per un progetto che porta avanti da molto tempo: un parco divertimenti a tema nella sua Tavullia. Valentino Rossi (GettyImages)Yellow Park Tavullia, si parte: il parco divertimenti a tema per commemorare i 25 anni del fan club di Valentino Rossi è pronto. Oggi, 2 agosto 2021, il sogno può dirsi realizzato. Il progetto era stato più accidentato del previsto, e il suo completamento era slittato da inizio 2020 fino ad oggi a causa dei ben noti avvenimenti pandemici. La caparbietà di ... Leggi su chenews (Di lunedì 2 agosto 2021)ha ultimato i lavori per un progetto che porta avanti da molto: un parco divertimenti a tema nella sua Tavullia.(GettyImages)Yellow Park Tavullia, si parte: il parco divertimenti a tema per commemorare i 25 anni del fan club diè pronto. Oggi, 2 agosto 2021, ilpuò dirsito. Il progetto era stato più accidentato del previsto, e il suo completamento era slittato da inizio 2020 fino ad oggi a causa dei ben noti avvenimenti pandemici. La caparbietà di ...

