Valentina Vezzali sui risultati dello sport italiano: “Le vittorie generano entusiasmo che non va sprecato” (Di lunedì 2 agosto 2021) E’ un’estate speciale per lo sport italiano ed è inutile negarlo. In un contesto rattristato e preoccupato dal Covid, le competizioni internazionali previste, tuttora in corso (Olimpiadi di Tokyo), stanno regalando emozioni, felicità e grandi soddisfazioni al Bel Paese. La vittoria degli Europei di calcio a distanza di 53 anni dall’ultima volta, la Finale di Wimbledon conquistata da Matteo Berrettini (cosa mai avvenuta) e quanto sta accadendo nella rassegna a Cinque Cerchi, con i trionfi incredibili di Marcell Jacobs e di Gianmarco Tamberi nei 100 metri piani e nel salto in alto, fanno parte di uno scrigno emotivo unico nel proprio genere. Da questo punto ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) E’ un’estate speciale per loed è inutile negarlo. In un contesto rattristato e preoccupato dal Covid, le competizioni internazionali previste, tuttora in corso (Olimpiadi di Tokyo), stanno regalando emozioni, felicità e grandi soddisfazioni al Bel Paese. La vittoria degli Europei di calcio a distanza di 53 anni dall’ultima volta, la Finale di Wimbledon conquistata da Matteo Berrettini (cosa mai avvenuta) e quanto sta accadendo nella rassegna a Cinque Cerchi, con i trionfi incredibili di Marcell Jacobs e di Gianmarco Tamberi nei 100 metri piani e nel salto in alto, fanno parte di uno scrigno emotivo unico nel proprio genere. Da questo punto ...

Advertising

OA_Sport : #Tokyo2020 Le grandi vittorie generano entusiasmo e va sfruttato per stabilire delle basi solide: è questo il messa… - Niko3816 : @FrancescoOrdine Valentina Vezzali è interista e ho. detto tutto - ramonchogto : @pascualjavier39 @2010MisterChip Solo se me viene a la mente Phelps y Valentina Vezzali - anitaspritz : Vanessa Ferrari, Federica Pellegrini, Tania Cagnotto e Valentina Vezzali sono forse le quattro sportive italiane pe… - _AlexiaGalaxia : @BuiltTheMoon Ma non hanno mai sentito parlare di Aldo Montano, Valentina Vezzali, la stessa Vanessa Ferrari (per dire tre nomi famosi)... ?? -