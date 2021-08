Valentina Ferragni trascorre le vacanze alla scoperta dell’Italia [FOTO]

(Di lunedì 2 agosto 2021) Anchesi sta godendo a pieno quest’estate. L’influencer, sorella minore di Chiara, sta facendo tappa in varie località italiane. La giovane ha voluto seguire le orme della sorella maggiore e sembra che gli affari per lei stiano andando più che bene.sui social è seguitissima e conta quasi 4milioni di … L'articololeproviene da Velvet Gossip.

Advertising

VISI0NE : valentina ferragni letteralmente dietro casa mia e io non lo sapevo voglio piangere - needhishug_ : E comunque Valentina Ferragni e Luca Vezil sono le persone più dolci che abbia mai incontrato - Dorian221190 : RT @dario_head: Raga scusate sto guardando #thevoicesenior ma la figlia di Albano è una cosplayer di Valentina Ferragni - 4ragazzi1D : RT @dario_head: Raga scusate sto guardando #thevoicesenior ma la figlia di Albano è una cosplayer di Valentina Ferragni - dario_head : Raga scusate sto guardando #thevoicesenior ma la figlia di Albano è una cosplayer di Valentina Ferragni -

Ultime Notizie dalla rete : Valentina Ferragni

Yeslife

... la ' Baronessa ' del web vanta già quasi 270 mila followers , galvanizzati da un aspetto fisico e una semplicità, uniche nel loro genere Leggi anche ?>>> "Tu vali tutto": ...Leggi anche ?>>> "Tu vali tutto": strepitosa femminilità, la posa in bikini è da sogno " FOTO Brave and Beautiful, anticipazioni della prossima puntata La donna, infatti, vorrà ...Valentina Ferragni si gode le vacanze estive in compagni di Luca Vezil alla scoperta dell'Italia. Ecco dove ha soggiornato l'influencer.Quanto guadagna davvero Chiara Ferragni e come. Il suo patrimonio parte da Instagram ma oggi amministra 2 società che valgono milioni ...