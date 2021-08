Vaccino Covid, Silvestri: “Serviranno terza e quarta dose” (Di lunedì 2 agosto 2021) La terza e la quarta dose di Vaccino anti Covid Serviranno “e non credo sarà la fine del mondo, specie se questo riuscirà a ridurre i morti e a far circolare di meno il virus”. Lo sostiene il virologo della Emory University di Atlanta, Guido Silvestri, in un’intervista a ‘Il Fatto quotidiano’ in cui si dice anche favorevole al Green pass. “Se diciamo alle persone ‘vaccinatevi’, ma poi le teniamo chiuse in casa, mascherate e distanziate, quale sarebbe l’incentivo a vaccinarsi, specie tra i soggetti a basso rischio? E un concetto banale”. Silvestri ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 2 agosto 2021) Lae ladianti“e non credo sarà la fine del mondo, specie se questo riuscirà a ridurre i morti e a far circolare di meno il virus”. Lo sostiene il virologo della Emory University di Atlanta, Guido, in un’intervista a ‘Il Fatto quotidiano’ in cui si dice anche favorevole al Green pass. “Se diciamo alle persone ‘vaccinatevi’, ma poi le teniamo chiuse in casa, mascherate e distanziate, quale sarebbe l’incentivo a vaccinarsi, specie tra i soggetti a basso rischio? E un concetto banale”....

Advertising

Adnkronos : Secondo quanto riporta Ft, #Pfizer ha aumentato il prezzo del proprio vaccino di oltre il 25% e #Moderna di oltre i… - MediasetTgcom24 : Covid, la Germania offrirà la terza dose di vaccino da settembre #coronavirus - Avvenire_Nei : Il vaccino arriva col camper, nelle piazze o al mare. Non ci sono più scuse - IlRoby69 : @4everAnnina Quindi la domanda è, il vaccino fa o non fa prendere il #Covid più leggero??? A me non sembra... - Maryljacb : RT @GuidoDeMartini: ?? Covid, positivi a Palermo 4 medici tutti vaccinati ?? Per i medici contagiati la colpa è di chi non si vaccina. Non sa… -