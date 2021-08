Vaccino Covid | Silvestri | “Serviranno terza e quarta dose”

(Di lunedì 2 agosto 2021) Lae ladianti“e non credo sarà la fine del mondo, specie se questo riuscirà a ridurre i morti e a far circolare di meno il virus”. Lo sostiene il virologo della Emory University di Atlanta, Guido, in un’intervista a ‘Il Fatto quotidiano’ in cui si dice anche favorevole al Green pass. “Se diciamo alle persone ‘vaccinatevi’, ma poi le teniamo chiuse in casa, mascherate e distanziate, quale sarebbe l’incentivo a vaccinarsi, specie tra i soggetti a basso rischio? E un concetto banale”....

Per epidemiologa si tratta di un obiettivo "nemmeno perseguibile" L'immunità di gregge legata alanti"non c'è. E non è nemmeno perseguibile. Cioè il concetto che chi non vaccinato è protetto da tutti gli altri che invece si sono vaccinati, cioè appunto dal 'gregge' immune, non è ...Il virologo: "Non credo sarà la fine del mondo, specie se questo riuscirà a ridurre i morti e a far circolare di meno il virus" La terza e la quarta dose diantiserviranno "e non credo sarà la fine del mondo, specie se questo riuscirà a ridurre i morti e a far circolare di meno il virus". Lo sostiene il virologo della Emory University di ...Gli immunizzati in Italia sono arrivati al 60,26% della popolazione over 12. #Lombardia, #Lazio e #Campania le regioni che fanno meglio delle altre ...Sono circa 200 gli operatori scolastici pavesi che nelle ultime due settimane hanno risposto all’appello di vaccinarsi contro il Covid. Duecento su duemila che non avevano ancora fatto la prima iniezi ...