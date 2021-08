Vaccino Covid, Silvestri: "Serviranno terza e quarta dose" (Di lunedì 2 agosto 2021) La terza e la quarta dose di Vaccino anti Covid Serviranno "e non credo sarà la fine del mondo, specie se questo riuscirà a ridurre i morti e a far circolare di meno il virus". Lo sostiene il virologo ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 2 agosto 2021) Lae ladianti"e non credo sarà la fine del mondo, specie se questo riuscirà a ridurre i morti e a far circolare di meno il virus". Lo sostiene il virologo ...

Advertising

Adnkronos : Secondo quanto riporta Ft, #Pfizer ha aumentato il prezzo del proprio vaccino di oltre il 25% e #Moderna di oltre i… - MediasetTgcom24 : Covid, la Germania offrirà la terza dose di vaccino da settembre #coronavirus - Avvenire_Nei : Il vaccino arriva col camper, nelle piazze o al mare. Non ci sono più scuse - EklektikaE : RT @MessoraClaudio: Titolo @Corriere : 'Muore per Covid a 11 anni'. Articolo: 'Non serve a nulla disquisire se [...] con il virus o per il… - illicithrricane : 'Ma CoMe PrEtEnDi Di FaRtI gLi AnTiCoRpI sE nOn Ti VaCcInIh' ......... non essendo così testadicazzo da prendermi i… -