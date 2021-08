Vaccino Covid, Israele: 45mila over 60 hanno ricevuto terza dose (Di lunedì 2 agosto 2021) Finora 45mila israeliani di età superiore ai 60 anni o con sistema immunitario fragile hanno già ricevuto una terza dose del Vaccino anti Covid, ma il primo ministro Naftali Bennett vorrebbe accelerare la campagna vaccinale. Sono infatti 2.114 i nuovi casi di coronavirus Sars-CoV-2 registrati in Israele nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il ministero della Salute israeliano, spiegando che 212 pazienti sono ricoverati in gravi condizioni. Si tratta del dato più alto da aprile. Il sito di Ynet sottolinea che il tasso di contagio in ... Leggi su italiasera (Di lunedì 2 agosto 2021) Finoraisraeliani di età superiore ai 60 anni o con sistema immunitario fragilegiàunadelanti, ma il primo ministro Naftali Bennett vorrebbe accelerare la campagna vaccinale. Sono infatti 2.114 i nuovi casi di coronavirus Sars-CoV-2 registrati innelle ultime 24 ore. Lo riferisce il ministero della Salute israeliano, spiegando che 212 pazienti sono ricati in gravi condizioni. Si tratta del dato più alto da aprile. Il sito di Ynet sottolinea che il tasso di contagio in ...

Advertising

borghi_claudio : Dato per assodato che il vax sia efficace per proteggere dalla morte gli anziani (dati univoci) spero sia chiaro ch… - borghi_claudio : I punti principali da chiarire per un discorso corretto sul vaccino covid per me sono due: 1) Il vaccino covid è so… - Adnkronos : Secondo quanto riporta Ft, #Pfizer ha aumentato il prezzo del proprio vaccino di oltre il 25% e #Moderna di oltre i… - giovannilegena : RT @LM13dec: @il_brigante07 Attenzione: indennizzi x vaccini obbligatori Questo V covid non è un vaccino obbligatorio Il problema non si po… - andmar76 : RT @FmMosca: ???? METODI MAFIOSI ???? Peccato che tutti gli organi dello Stato siano inattivi davanti all’evidenza. ??? Hai un infarto e risul… -