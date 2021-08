Vaccino Covid: dati e grafici sulle somministrazioni in Italia, regione per regione (Di lunedì 2 agosto 2021) Popolazione vaccinata La quota di popolazione Italiana che ha ricevuto una dose di Vaccino o ha completato il ciclo vaccinale, in assoluto e per le varie fasce di età. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 2 agosto 2021) Popolazione vaccinata La quota di popolazionena che ha ricevuto una dose dio ha completato il ciclo vaccinale, in assoluto e per le varie fasce di età.

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, la Germania offrirà la terza dose di vaccino da settembre #coronavirus - Avvenire_Nei : Il vaccino arriva col camper, nelle piazze o al mare. Non ci sono più scuse - Adnkronos : Secondo quanto riporta Ft, #Pfizer ha aumentato il prezzo del proprio vaccino di oltre il 25% e #Moderna di oltre i… - Santippe2 : RT @tempoweb: Il piano militare del #Veneto sul #Covid Controlli a tappeto su condominio e quartiere di un positivo, poi il #vaccino a tutt… - BarberoRoxana : RT @GuidoDeMartini: ?? Covid, positivi a Palermo 4 medici tutti vaccinati ?? Per i medici contagiati la colpa è di chi non si vaccina. Non sa… -