Vaccino Covid, al via la vaccinazione degli studenti 12-17 anni in Germania (Di lunedì 2 agosto 2021) Oltre al via libera alla terza dose di Vaccino contro Covid-19 per i gruppi "a rischio", i ministri della Salute dei 16 Laender tedeschi hanno deciso all'unanimità di estendere l'offerta di vaccinazione anti-Covid a tutti i ragazzi dai 12 ai 17 anni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 2 agosto 2021) Oltre al via libera alla terza dose dicontro-19 per i gruppi "a rischio", i ministri della Salute dei 16 Laender tedeschi hanno deciso all'unanimità di estendere l'offerta dianti-a tutti i ragazzi dai 12 ai 17. L'articolo .

Advertising

borghi_claudio : Dato per assodato che il vax sia efficace per proteggere dalla morte gli anziani (dati univoci) spero sia chiaro ch… - borghi_claudio : I punti principali da chiarire per un discorso corretto sul vaccino covid per me sono due: 1) Il vaccino covid è so… - Adnkronos : Secondo quanto riporta Ft, #Pfizer ha aumentato il prezzo del proprio vaccino di oltre il 25% e #Moderna di oltre i… - Alexct9 : RT @borghi_claudio: I punti principali da chiarire per un discorso corretto sul vaccino covid per me sono due: 1) Il vaccino covid è soprat… - Giampao62096071 : RT @borghi_claudio: Dato per assodato che il vax sia efficace per proteggere dalla morte gli anziani (dati univoci) spero sia chiaro che pe… -