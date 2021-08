Vaccini, somministrate 4,18 miliardi di dosi nel mondo. Oms: “Fine Covid-19 ancora all’orizzonte” (Di lunedì 2 agosto 2021) Sono oltre 4,18 miliardi le dosi di vaccino anti-Covid sottoministrate in tutto il mondo, con l'Italia al quarto posto come percentuale di popolazione vaccinata: 63,68% complessivamente al primo agosto, mettendo assieme il 52,26% che ha ricevuto due dosi o comunque ha terminato il corso di immunizzazione e un 11,42% parzialmente vaccinato. Questo, secondo i dati raccolti da Our World in Data, sito di monitoraggio affiliato alla Oxford University.In termini numerici assoluti l'Italia ha 31,6 milioni di persone totalmente vaccinate e 6,9 milioni con una solo dose e comunque al primo posto c'è la Cina con ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 2 agosto 2021) Sono oltre 4,18ledi vaccino anti-sottoministrate in tutto il, con l'Italia al quarto posto come percentuale di popolazione vaccinata: 63,68% complessivamente al primo agosto, mettendo assieme il 52,26% che ha ricevuto dueo comunque ha terminato il corso di immunizzazione e un 11,42% parzialmente vaccinato. Questo, secondo i dati raccolti da Our World in Data, sito di monitoraggio affiliato alla Oxford University.In termini numerici assoluti l'Italia ha 31,6 milioni di persone totalmente vaccinate e 6,9 milioni con una solo dose e comunque al primo posto c'è la Cina con ...

