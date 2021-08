Vaccini, secondo attacco ai server del Lazio. Sul caso al lavoro anche i nostri 007 (Di lunedì 2 agosto 2021) La scorsa notte c'è stato un nuovo attacco ai sistemi informatici della Regione Lazio che gestiscono tutti i dati, a partire dalla campagna vaccinale. E' quanto risulta al Foglio da fonti incrociate. Si tratta di un secondo blitz dopo quello avvenuto tra sabato e domenica. Chi ha parlato con Nicola Zingaretti riporta il suo sconforto: "Si tratta del più grave attacco hacker che l'Italia abbia mai subito". Il tentativo dei pirati informatici è avvenuto intorno alle tre ed è stato respinto. Attualmente i server regionali sono "dormienti per evitare che il virus, non ancora decriptato, possa ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 2 agosto 2021) La scorsa notte c'è stato un nuovoai sistemi informatici della Regioneche gestiscono tutti i dati, a partire dalla campagna vaccinale. E' quanto risulta al Foglio da fonti incrociate. Si tratta di unblitz dopo quello avvenuto tra sabato e domenica. Chi ha parlato con Nicola Zingaretti riporta il suo sconforto: "Si tratta del più gravehacker che l'Italia abbia mai subito". Il tentativo dei pirati informatici è avvenuto intorno alle tre ed è stato respinto. Attualmente iregionali sono "dormienti per evitare che il virus, non ancora decriptato, possa ...

