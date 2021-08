Vaccini e green pass: la domanda del grande filosofo imbarazza il sistema (Di lunedì 2 agosto 2021) Su temi caldi, Vaccini e green pass, le opinioni non sono affatto concordi, e la voce di autorevoli intellettuali si fa sentire forte. Da settimane ormai si discute quasi ovunque di Vaccini e green pass. Quella che il governo indicava negli scorsi mesi come “campagna vaccinale” ha preso il sopravvento sulla quasi totalità degli organi L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 2 agosto 2021) Su temi caldi,, le opinioni non sono affatto concordi, e la voce di autorevoli intellettuali si fa sentire forte. Da settimane ormai si discute quasi ovunque di. Quella che il governo indicava negli scorsi mesi come “campagna vaccinale” ha preso il sopravvento sulla quasi totalità degli organi L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

fattoquotidiano : 'PAURA IRRAZIONALE' Così il virologo della Emory University di Atlanta, Guido Silvestri definisce l’ansia generata… - borghi_claudio : GREEN PASS E VACCINI: GIÙ LE MANI DAI MINORENNI - Claudio Borghi e Barbara Balanzoni - matteorenzi : Grazie a chi ci ha seguito stasera su Rete4. Il Green Pass è l’unica strada per uscire dalla crisi: va utilizzato s… - Leaderdelsettor : RT @imballoionico: Quindi anche il #greepass di chi è vaccinato con vaccini non approvati dall’EMA? Meraviglioso - imballoionico : Quindi anche il #greepass di chi è vaccinato con vaccini non approvati dall’EMA? Meraviglioso -