Vaccini anti Covid | Giulia Grillo torna a insistere sulla licenza obbligatoria

ROMA – "Nonostante l'assenza di trasparenza da parte delle istituzioni di Bruxelles si apprende – grazie al Financial Times – dei nuovi contratti con Bruxelles che porteranno il prezzo di una dose del vaccino Covid-19 Pfizer a 19,50 euro da 15,50. Stessa cosa per il vaccino di Moderna che arriva a 25,50 a dose, rispetto ai 22,60 del precedente accordo. L'Europa quindi continua ad accettare gli aumenti di prezzo e gli extra profitti che queste aziende farmaceutiche continuano ad incassare. È uno scenario non accettabile pensando ai 7 milioni di italiani a rischio povertà". Così Giulia Grillo, parlamentare del Movimento 5 Stelle ed ex ...

