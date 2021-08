Vacanze, ecco l’app per prenotare postazione in riva al mare (Di lunedì 2 agosto 2021) Non più soltanto ombrelloni e sdraio, ma anche postazioni di lavoro in riva al mare prenotabili in tutta Italia, via app, per aziende e professionisti che scelgono di lavorare da remoto. Dopo i primi esperimenti di lavoro ‘vista mare’ del 2020 (come il progetto di lavoro in barca a vela lanciato l’anno scorso dal comune di Brindisi) l’estate 2021 registra il consolidamento della tendenza, con la diffusione, nelle località di villeggiatura del paese, di un nuovo tipo di struttura ricettiva, a metà tra stabilimento balneare e coworking. Segno dei tempi, e del fatto che il lavoro agile, la flessibilità lavorativa e la mobilità dei ... Leggi su italiasera (Di lunedì 2 agosto 2021) Non più soltanto ombrelloni e sdraio, ma anche postazioni di lavoro inalprenotabili in tutta Italia, via app, per aziende e professionisti che scelgono di lavorare da remoto. Dopo i primi esperimenti di lavoro ‘vista’ del 2020 (come il progetto di lavoro in barca a vela lanciato l’anno scorso dal comune di Brindisi) l’estate 2021 registra il consolidamento della tendenza, con la diffusione, nelle località di villeggiatura del paese, di un nuovo tipo di struttura ricettiva, a metà tra stabilimento balneare e coworking. Segno dei tempi, e del fatto che il lavoro agile, la flessibilità lavorativa e la mobilità dei ...

Advertising

globalistIT : - Rainbow_Uapa : RT @il_misantropo: Ecco le mie personali vacanze. Qui a 1750 MT, su una panchina e sotto la piana di Rieti. 21 gradi al sole ?? https://t.co… - lifestyleblogit : Vacanze, ecco l'app per prenotare postazione in riva al mare - - italiaserait : Vacanze, ecco l’app per prenotare postazione in riva al mare - PivaEdoardo : RT @il_misantropo: Ecco le mie personali vacanze. Qui a 1750 MT, su una panchina e sotto la piana di Rieti. 21 gradi al sole ?? https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Vacanze ecco Alberto Matano dopo le fatiche de La vita in diretta: come si è mostrato in rete Alberto Matano, relax e vacanza dopo la fine de La vita in diretta: ecco come si è mostrato su Instagram Alberto Matano dopo le fatiche de La vita in diretta si sta godendo le sue vacanze postando sul suo profilo Instagram foto in spiaggia o in altri momenti di relax. ...

Fa tappa a Cattolica l'Iliad Vertical Summer Tour ...mancare il calcio balilla? In un'estate dominata dal calcio degli Europei assolutamente no! Ed ecco ... L'uno è estivo, l'altro invernale, ma il format è lo stesso: un grande Villaggio vacanze itinerante,...

Vacanze, ecco l'app per prenotare postazione in riva al mare Yahoo Finanza Agosto parte male su fronte sanitario in Costiera: soccorsi carenti, mancano medici su ambulanze StampaDomenica infernale, la prima di agosto, in Costiera amalfitana. Al caldo afoso che non ha risparmiato nessuno, si sono aggiunte le grosse criticità dell’organizzazione sanitaria relativa agli in ...

Vacanze, ecco l'app per prenotare postazione in riva al mare Non più soltanto ombrelloni e sdraio, ma anche postazioni di lavoro in riva al mare prenotabili in tutta Italia, via app, per aziende e professionisti che scelgono di lavorare da remoto. Dopo i primi ...

Alberto Matano, relax e vacanza dopo la fine de La vita in diretta:come si è mostrato su Instagram Alberto Matano dopo le fatiche de La vita in diretta si sta godendo le suepostando sul suo profilo Instagram foto in spiaggia o in altri momenti di relax. ......mancare il calcio balilla? In un'estate dominata dal calcio degli Europei assolutamente no! Ed... L'uno è estivo, l'altro invernale, ma il format è lo stesso: un grande Villaggioitinerante,...StampaDomenica infernale, la prima di agosto, in Costiera amalfitana. Al caldo afoso che non ha risparmiato nessuno, si sono aggiunte le grosse criticità dell’organizzazione sanitaria relativa agli in ...Non più soltanto ombrelloni e sdraio, ma anche postazioni di lavoro in riva al mare prenotabili in tutta Italia, via app, per aziende e professionisti che scelgono di lavorare da remoto. Dopo i primi ...