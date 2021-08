Usa, sabato di paura a New York: sparatoria nel Queens tra gang rivali e dieci feriti – Video (Di lunedì 2 agosto 2021) Sono almeno dieci le persone rimaste ferite, nessuna in pericolo di vita, in una sparatoria avvenuta a New York, nel Queens, sabato sera. Nel corso di una conferenza stampa, la polizia ha spiegato come si sia trattato di uno scontro tra due gang. Tre dei feriti appartengono a una delle due bande, gli altri sette sono dei passanti. Un Video realizzato con le telecamere a circuito chiuso della zona mostra gli aggressori e la loro fuga. Nessun arresto è stato ancora effettuato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) Sono almenole persone rimaste ferite, nessuna in pericolo di vita, in unaavvenuta a New, nelsera. Nel corso di una conferenza stampa, la polizia ha spiegato come si sia trattato di uno scontro tra due. Tre deiappartengono a una delle due bande, gli altri sette sono dei passanti. Unrealizzato con le telecamere a circuito chiuso della zona mostra gli aggressori e la loro fuga. Nessun arresto è stato ancora effettuato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Usa, sabato di paura a New York: sparatoria nel Queens tra gang rivali e dieci feriti – Video Sono almeno dieci le persone rimaste ferite, nessuna in pericolo di vita, in una sparatoria avvenuta a New York, nel Queens, sabato sera. Nel corso di una conferenza stampa, la polizia ha spiegato com ...

