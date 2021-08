Uomini e Donne: Kikò ama ancora Tina? Il dubbio di un’autorevolissima fonte (Di lunedì 2 agosto 2021) Uomini e Donne: si sono lasciati da tempo, ma Tina Cipollari e Kikò Nalli, padre dei tre figli della famosa opinionista, tornano (questa volta senza volerlo) a far parlare di loro. Anche su questo blog ci è capitato di raccontare quanto il rapporto tra i due sia tornato sereno dopo la rottura e i fan hanno sperato in un ritorno di fiamma. Ora qualcuno sostiene che lui “potrebbe estarci” e non si tratta di un qualcuno qualsiasi, ma della sua ex, Ambra Lombardo! Vogliamo scoprire che cos’ha detto di preciso? Le parole dell’ex gieffina Intervistata dal settimanale “DiPiù”, Ambra Lombardo, che aveva conosciuto e si era ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 2 agosto 2021): si sono lasciati da tempo, maCipollari eNalli, padre dei tre figli della famosa opinionista, tornano (questa volta senza volerlo) a far parlare di loro. Anche su questo blog ci è capitato di raccontare quanto il rapporto tra i due sia tornato sereno dopo la rottura e i fan hanno sperato in un ritorno di fiamma. Ora qualcuno sostiene che lui “potrebbe estarci” e non si tratta di un qualcuno qualsiasi, ma della sua ex, Ambra Lombardo! Vogliamo scoprire che cos’ha detto di preciso? Le parole dell’ex gieffina Intervistata dal settimanale “DiPiù”, Ambra Lombardo, che aveva conosciuto e si era ...

Advertising

Ettore_Rosato : Quanto accaduto in Val di Susa è inaccettabile. Non è la prima volta che cantieri della #Tav, vengono presi di mira… - Viminale : Grazie alle donne e agli uomini dei #vigilidelfuoco impegnati per contrastare gli #incendi boschivi su tutto il ter… - ItalianNavy : Appontaggio del primo F-35B a bordo di #naveCavour.Grande soddisfazione per il risultato raggiunto dagli uomini e d… - Federic58387642 : RT @winchesterxbabe: io piena delle serie turche perché TUTTI gli uomini usano l'Iphone e le donne un telefonino qualsiasi ???? #LoveIsInTh… - winchesterxbabe : io piena delle serie turche perché TUTTI gli uomini usano l'Iphone e le donne un telefonino qualsiasi ????… -