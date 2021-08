Una Vita, anticipazioni spagnole: Felipe in balia di Genoveva (Di lunedì 2 agosto 2021) La guerra tra Felipe e Genoveva entrerà nel vivo nel corso delle prossime puntate di Una Vita. Le anticipazioni spagnole, infatti, rivelano che la Salmeron, durante uno scontro con il marito, riporterà una brutta caduta che le provocherà un aborto. La dark lady accoglierà la notizia di aver perso il suo bambino con grande dolore, ma questo spiacevole avvenimento inasprirà la sua rabbia nei confronti di Felipe, colpevole di aver sempre amato Marcia e di averla sposata solo perché era incinta. Genoveva deciderà di vendicarsi del consorte e per questo avrà bisogno di ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 2 agosto 2021) La guerra traentrerà nel vivo nel corso delle prossime puntate di Una. Le, infatti, rivelano che la Salmeron, durante uno scontro con il marito, riporterà una brutta caduta che le provocherà un aborto. La dark lady accoglierà la notizia di aver perso il suo bambino con grande dolore, ma questo spiacevole avvenimento inasprirà la sua rabbia nei confronti di, colpevole di aver sempre amato Marcia e di averla sposata solo perché era incinta.deciderà di vendicarsi del consorte e per questo avrà bisogno di ...

