Una Vita, anticipazioni oggi 2 agosto: Emilio arrabbiato con Camino (Di lunedì 2 agosto 2021) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 2 agosto 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14.10? Dopo le pressioni da parte di Felicia e Cinta, Camino ha accettato la proposta di nozze di Ildefonso. Ma il fratello, Emilio, la rimprovera: non può sposare un uomo che non ama e condannarsi così all’infelicità! Addolorata per la partenza di Maite e messa alle strette da Felicia e Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 2 agosto 2021)“Una”, puntata del 22021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14.10? Dopo le pressioni da parte di Felicia e Cinta,ha accettato la proposta di nozze di Ildefonso. Ma il fratello,, la rimprovera: non può sposare un uomo che non ama e condannarsi così all’infelicità! Addolorata per la partenza di Maite e messa alle strette da Felicia e Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

chetempochefa : “Quando il giudice ci ha chiesto se conoscevamo come funziona il regolamento, non l'abbiamo fatto finire di parlare… - matteosalvinimi : Povero Gad, mai una gioia… Goditi la vita e una grande vittoria italiana! Viva Marcell, che pena i rosiconi?? - SimoPillon : Qualche democratico LGBT festeggia il coming out di Lucilla Boari augurandomi una freccia in fronte. E pensare che… - FerreClaude3 : RT @matteosalvinimi: Povero Gad, mai una gioia… Goditi la vita e una grande vittoria italiana! Viva Marcell, che pena i rosiconi?? https://t… - _TheHalfBlood_ : RT @chetempochefa: “Quando il giudice ci ha chiesto se conoscevamo come funziona il regolamento, non l'abbiamo fatto finire di parlare: ci… -