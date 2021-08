Una Vita anticipazioni 3 agosto 2021, José e Bellita fanno pace (Di lunedì 2 agosto 2021) Nella puntata di Una Vita di martedì 3 agosto 2021 finalmente la situazione in casa Dominguez sembra essere tornata quasi alla normalità in quanto José riesce finalmente a farsi ascoltare e a chiarire la situazione con sua moglie Bellita. Così riesce anche a presentare ufficialmente suo figlio Julio a tutti i familiari. Genoveva nel frattempo comprende di essere in pericolo e avendo paura di essere scoperta, tenta di allontanare da sé tutti i sospetti. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Una Vita puntate 2 luglio 2021, Camino e Ildefonso fidanzati ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 2 agosto 2021) Nella puntata di Unadi martedì 3finalmente la situazione in casa Dominguez sembra essere tornata quasi alla normalità in quantoriesce finalmente a farsi ascoltare e a chiarire la situazione con sua moglie. Così riesce anche a presentare ufficialmente suo figlio Julio a tutti i familiari. Genoveva nel frattempo comprende di essere in pericolo e avendo paura di essere scoperta, tenta di allontanare da sé tutti i sospetti. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Unapuntate 2 luglio, Camino e Ildefonso fidanzati ...

