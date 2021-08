Una vita, anticipazioni 2 agosto: l'annuncio di Felicia (Di lunedì 2 agosto 2021) Felicia vorrà condividere con i vicini di Acacias un momento di grande felicità per lei. La donna, come rivelano le anticipazioni Una vita inerenti la puntata di oggi 2 agosto, li riunirà al Nuovo Secolo XX per dire loro che Camino e Ildefonso si sono fidanzati ufficialmente e si sposeranno presto ed insieme a Cinta ed Emilio. Il ragazzo, poi, farà un discorso sentito alla futura moglie che si limiterà a ringraziarlo. Intanto, Servante proverà a convincere Fabiana a prendere parte ad un concorso per eleggere la migliore pensione di Spagna nella convinzione che possano vincere il primo premio. Una ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 2 agosto 2021)vorrà condividere con i vicini di Acacias un momento di grande felicità per lei. La donna, come rivelano leUnainerenti la puntata di oggi 2, li riunirà al Nuovo Secolo XX per dire loro che Camino e Ildefonso si sono fidanzati ufficialmente e si sposeranno presto ed insieme a Cinta ed Emilio. Il ragazzo, poi, farà un discorso sentito alla futura moglie che si limiterà a ringraziarlo. Intanto, Servante proverà a convincere Fabiana a prendere parte ad un concorso per eleggere la migliore pensione di Spagna nella convinzione che possano vincere il primo premio. Una ...

