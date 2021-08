Una giornata storica per lo sport italiano (Di lunedì 2 agosto 2021) Due medaglie d'oro in pochi minuti nell'atletica leggera, una nei 100 metri e una nel salto in alto: non era mai successo Leggi su ilpost (Di lunedì 2 agosto 2021) Due medaglie d'oro in pochi minuti nell'atletica leggera, una nei 100 metri e una nel salto in alto: non era mai successo

Advertising

ItaliaTeam_it : A partire dalla notte, una giornata piena di attesissime finali. L’#ItaliaTeam sarà ben rappresentata in questa pal… - DavidSassoli : Gianmarco #Tamberi Oro nel salto in alto alle #Olimpiadi e pochi minuti dopo l'impresa storica di Marcell Lamont… - gualtierieurope : Marcell #Jacobs, un italiano, è oggi l’uomo più veloce del mondo: non era mai successo in 125 anni di Olimpiadi. Un… - IPier4 : @Rosy26008342 Buongiorno cara amica spero tutto bene ti auguro una meravigliosa giornata ciaooo ???????????? - IPier4 : @vale8123110823 Buongiorno cara amica spero tutto bene ti auguro una meravigliosa giornata con afett grande ciaooo ???????????? -