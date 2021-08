Una chiesa aperta a tutti | tranne ai fedeli legati alle antiche tradizioni liturgiche

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 2 agosto 2021) "Lo sconcerto suscitato ben oltre i milieu ‘tradizionalisti’ dalla decisione di Papa Francesco di non ridefinire lo statuto della messa secondo il rito preconciliare, bensì di programmare la sua estinzione, impedendogli non solo di espandersi, ma, peggio ancora, trattandolo come un residuo ancore utile a far piacere a qualche vecchietto rinchiuso nei suoi teneri ricordi ed esageratamente attaccato ai misteri delladi un tempo, illustra bene la portata di questa decisione, e anche la sua violenza” scrive sul Figaro il sociologo Mathieu Bock-Côté. Ogni lunedì, segnalazioni dalla stampa estera con punti di vista che nessun altro vi farà leggere. A cura di Giulio ...