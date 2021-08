“Una brutta notizia”. Federica Panicucci e Marco Bacini, stop al matrimonio: che disgrazia, perché si ferma tutto (Di lunedì 2 agosto 2021) Che botta, per Federica Panicucci e Marco Bacini. Tutta colpa, ancora una volta, di questo maledetto coronavirus, di questa maledetta pandemia: niente nozze. Già, da tempo si parla del matrimonio o tra la padrona di casa di Mattino 5 e l’imprenditore ma la coppia dovrà attendere ancora un po’ prima del grande evento. A rilanciare l’indiscrezione il settimanale Diva e Donna, assicurando che nel 2021 la conduttrice Mediaset non indosserà l’abito bianco. Come detto, lo slittamento non è dovuto ad alcuna crisi di coppia, ma semplicemente al coronavirus. La Panicucci e ... Leggi su cityroma (Di lunedì 2 agosto 2021) Che botta, per. Tutta colpa, ancora una volta, di questo maledetto coronavirus, di questa maledetta pandemia: niente nozze. Già, da tempo si parla delo tra la padrona di casa di Mattino 5 e l’imprenditore ma la coppia dovrà attendere ancora un po’ prima del grande evento. A rilanciare l’indiscrezione il settimanale Diva e Donna, assicurando che nel 2021 la conduttrice Mediaset non indosserà l’abito bianco. Come detto, lo slittamento non è dovuto ad alcuna crisi di coppia, ma semplicemente al coronavirus. Lae ...

Advertising

FBiasin : La mononucleosi è una brutta bestia: ti mancano le forze, ti passa la voglia, ti stanchi in un secondo. E la cura?… - Art3misi4 : la gelosia è una brutta bestia io voglio ignorare quello che ho letto - meryanne61 : RT @lisadagliocchib: Diceva che l'amore assomiglia al gioco e che lei perde sempre Diceva che era una brutta abitudine che non si azzardava… - Biancayyyyy : RT @muffinio17: È vero, anche l'Italia sta bruciando ma noi abbiamo i mezzi per fronteggiare questa brutta e devastante tragedia, la Turchi… - Bobbio65M : RT @2002MMAD0691: Oggi Cloe la cagnolina di @Signorasinasce non ce l'ha fatta a superare una brutta malattia, mesi fa persi il mio #pataton… -