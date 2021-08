Un Posto al Sole | trama 2 agosto | delusioni e litigi

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 2 agosto 2021) Anticipazioni Unaloggi 2con nuovi arrivi inaspettati e una delusione che cambierà le sorti dei protagonisti. Samuel lascia Palazzo Palladini Nuova puntata Unaloggi 2che darà non pochi indizi per un finale di stagione da ricordare. Le trame della settimana hanno già svelato qualcosa, ma non è tutto come sembra! Samuel è innamorato di Speranza da tempo e il suo entusiasmo lo ha portato a voler passare da amico a qualcosa di più. Patrizio Giordano ha cercato di avvertirlo in ogni modo possibile in merito ai rischi e alle preferenze della ragazza, ma ...