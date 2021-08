Un Posto al Sole Anticipazioni 3 agosto 2021: una donna legata al passato di Fabrizio, mette in crisi Marina! (Di lunedì 2 agosto 2021) Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata del 3 agosto 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, un inaspettato ritorno dal passato metterà seriamente in crisi la relazione tra Fabrizio e Marina. La Giordano si sentirà profondamente tradita dal fidanzato! Leggi su comingsoon (Di lunedì 2 agosto 2021) Vediamo ledi Unaldella Puntata del 3. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, un inaspettato ritorno dalrà seriamente inla relazione trae Marina. La Giordano si sentirà profondamente tradita dal fidanzato!

Advertising

MontiFrancy82 : @UPAS_Rai : LE ANTICIPAZIONI DELLE PUNTATE DAL 2 AL 6 AGOSTO - deIetefrvr : i mean non ho i capelli neri e ho la ricrescita dei colpi di sole, non ero messa cosi male ma almeno adesso sono ca… - jeperego : Mai vista un'estate così senza sole. Datemi un posto da corrispondente in un'isola dove il termometro da luglio a… - tramezina : @ju2tsay1ng io ho capito che praticamente ce lo siamo messe in quel posto da sole - Mercurimc : RT @gerri232: «I sogni cedono il posto alle impressioni di un nuovo giorno come lo splendore delle stelle cede alla luce del sole.» Sigmun… -