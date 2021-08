Ufficiale: Paolo Giofrè è un nuovo giocatore della Turris. Firma fino al 2024 (Di lunedì 2 agosto 2021) La S.S. Turris CALCIO comunica di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Paolo Giofré, classe 2001, che ha sottoscritto un contratto triennale. Per il difensore di fascia sinistra, che può ricoprire anche il ruolo di laterale di centrocampo, si tratta di un gradito ritorno. Riallaccia, così, un legame di fatto mai interrottosi con il club, avendo trovato la sua esplosione nel calcio dei “grandi” proprio all’interno della rosa corallina protagonista della stagione 2019-2020, quella della vittoria del campionato di serie D, nel corso della quale Giofré ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 2 agosto 2021) La S.S.CALCIO comunica di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive del calciatoreGiofré, classe 2001, che ha sottoscritto un contratto triennale. Per il difensore di fascia sinistra, che può ricoprire anche il ruolo di laterale di centrocampo, si tratta di un gradito ritorno. Riallaccia, così, un legame di fatto mai interrottosi con il club, avendo trovato la sua esplosione nel calcio dei “grandi” proprio all’internorosa corallina protagonistastagione 2019-2020, quellavittoria del campionato di serie D, nel corsoquale Giofré ...

Advertising

varisco_paolo : RT @juventusfc: Ufficiale | @chiellini ha rinnovato! #Chiellini2023 - gianfraschet : @Francesco201262 @Paolo_Bargiggia E di questo cosa ne dici, capra ignorante che non sei altro Domenico Mondelli, (… - bertoia_paolo : RT @AlessandraPicca: Sempre più gente sempre più spesso (ormai ogni giorno) mi dice di non essere vaccinata e non volerlo fare, che non cre… - IlTelegrafo : Paolo Cavallini, ora è ufficiale Guiderà la Baia del Marinaio - achene_paolo : RT @VitoGulli: Ufficiale: il 95% dei contagi é variante Delta! Alta contagiosità ..bassa pericolosità .. insomma.. una lieve influenza.. e.… -