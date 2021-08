Ufficiale | Alario rinnova con il Bayer Leverkusen fino al 2024

(Di lunedì 2 agosto 2021) L’attaccante argentino, Lucas, ha deciso di proseguire la sua esperienza in Germania: il giocatore, come annunciato dalla società tedesca, hatoalil suo contratto con il. 2?0?2?4? #04 hat den ursprünglich bis 2022 laufenden Vertrag mit @lucas13 vorzeitig um zwei weitere Jahre verlängert. https://t.co/pBZUyC2ROI#04 #Werkself pic.twitter.com/4FkWY1GzRL —04(@04fussball) August 2, 2021 FOTO: Twitter ...

tcm24com : Niente Udinese; è ufficiale il rinnovo di Alario con il Bayer Leverkusen #Alario #Leverkusen -

Commenta per primo Lucas Alario, attaccante del Bayer Leverkusen , rinnova il proprio contratto con i tedeschi: scadenza portata dal 2022 al 2024. Sull'argentino c'erano gli occhi dell' Udinese , ma il destino del ...