Tv in lutto, l’attore è morto sul set: “Siamo sconvolti”. Era lo storico volto della serie di successo (Di lunedì 2 agosto 2021) Televisione in lutto per la morte sul set dell’attore e volto delle soap opera americane. Secondo quanto ricostruiscono i quotidiani locali, l’attore potrebbe essere stato colpito da un infarto mentre si trovava sul set del film “Treasure Valley”. Aveva 60 anni e al momento del malore si trovava su un cavallo. “Ieri ho perso un buon amico e il mondo ha perso una persona fantastica che ha deciso di volare nei cieli”, ha scritto l’attore Jim Heffel su un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. È stato proprio il collega e amico a dare la notizia della scomparsa ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 2 agosto 2021) Televisione inper la morte sul set deldelle soap opera americane. Secondo quanto ricostruiscono i quotidiani locali,potrebbe essere stato colpito da un infarto mentre si trovava sul set del film “Treasure Valley”. Aveva 60 anni e al momento del malore si trovava su un cavallo. “Ieri ho perso un buon amico e il mondo ha perso una persona fantastica che ha deciso di volare nei cieli”, ha scrittoJim Heffel su un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. È stato proprio il collega e amico a dare la notiziascomparsa ...

