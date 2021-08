Tutti pazzi per Marcell Jacobs: la “telecronaca” da casa di Fabio Caressa è virale – VIDEO (Di lunedì 2 agosto 2021) Tutti pazzi per Marcell Jacobs. L’atleta italiano nato a El Paso ha conquistato la nazione intera conquistando dapprima i record (italiano ed europeo), quindi la prima finale dei 100 metri nella storia delle olimpiadi (per un italiano) e infine la storica medaglia d’oro. Tra gli italiani impazziti per Marcell c’è anche il volto e la L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 2 agosto 2021)per. L’atleta italiano nato a El Paso ha conquistato la nazione intera conquistando dapprima i record (italiano ed europeo), quindi la prima finale dei 100 metri nella storia delle olimpiadi (per un italiano) e infine la storica medaglia d’oro. Tra gli italiani imti perc’è anche il volto e la L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

Paroladeltifoso : Premier League, tutti pazzi per Damsgaard: la Sampdoria fissa il prezzo - clamax5 : @AxiaFel @gustinicchi Sono dei pazzi che aspettavano solo di essere fomentato da una campagna di odio come quella a… - wanderlustiam : @mimiftkoo Impossibile. Tutti i giorni mi sveglio e lui decide che vuole mandarmi ai pazzi - SPYit_official : Tutti pazzi per Marcell Jacobs l’azzurro che ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi: LE FOTO SEXY… - WarnerBrosIta : Tutti PAZZI per #TheSuicideSquad - Missione Suicida di James Gunn. E tu? Non vorrai essere tra gli ultimi a vederlo… -