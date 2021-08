Tutti contro Maria De Filippi: comincia la sfida degli ascolti tv – I dettagli (Di lunedì 2 agosto 2021) Tutti contro Maria De Filippi, comincia la sfida degli ascolti televisivi che vede diversi programmi in gioco. Attualmente, la maggior parte dei programmi in tv sono in vacanza, come ogni… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 2 agosto 2021)Delatelevisivi che vede diversi programmi in gioco. Attualmente, la maggior parte dei programmi in tv sono in vacanza, come ogni… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

GassmanGassmann : Un abbraccio ed un grazie a tutti coloro che stanno combattendo in Sicilia contro le fiamme. Siete grandi , grazie… - matteosalvinimi : Non ci volevo credere. Perdiamo una bella persona, un grande medico, che durante il Covid ha lottato come un leone… - borghi_claudio : Finiti i moduli per #referendumgiustizia ad Arcore. Grazie a tutti quelli che sono passati anche per le parole di a… - brichiel : Questo significa protestare ,lo fai da solo contro tutti e rischi di persona ,Hamilton col suo black lives matter n… - ilCriptonauta : Buongiorno a tutti e buon lunedì! Iniziamo la settimana col botto: Nei prossimi 5 giorni, 5 novità e soprattutto… -