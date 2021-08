Tunisia | altro che ‘storia di successo’ Negli ultimi 10 anni impunità e violazioni di diritti umani

(Di lunedì 2 agosto 2021) Il discorso pronunciato alla tv di Stato dal presidente tunisino Kaïs Saïed la sera del 25 luglio, al termine di una giornata di proteste di massa, potrebbe aver depositato e chiuso a chiave nel contenitore delle frasi fatte l’espressione “storia di successo”. Così molti analisti e giornalisti hanno descritto lanei 10successivi alla rivoluzione che, nel gennaio 2011, pose fine all’era di Zine El Abidine Ben Ali. Quel decennio non è minimamente paragonabile a quanto accaduto in altri Stati dell’area (penso soprattutto alla Libia, ma anche all’Egitto) ma sarebbe comunque più opportuno descriverlo come una “storia di insuccessi”. In diverse ...

Formalmente, la Tunisia ha un sistema di governo 'semi - presidenziale'. Ciò significa che ... ma in sua assenza, Saied può attenersi alla sua interpretazione senza che nessun altro organo ...Dopo le "primavere arabe" e la "rivoluzione dei gelsomini", la Tunisia si era imposta come modello ... da un lato la disoccupazione ha raggiunto la soglia del 20%, dall'altro la corruzione ha visto ...