Treviso, scontro tra il leader No green pass e la Ulss. “Violata mia privacy, mai ricoverato per Covid”. L’azienda ospedaliera: “Lo quereliamo” (Di lunedì 2 agosto 2021) Uno degli leader della piazza a Treviso contro i vaccini e l’allarme Covid va in ospedale, gli fanno una lastra e diagnosticano una polmonite. La notizia finisce sui giornali, sotto forma di resoconto di un ricovero per Covid dell’attivista. E così diventa il cerino per appiccare un incendio. Domenica il generale Figliuolo era salito sulla Cima Grappa, pregando la Madonnina dei soldati della Prima Guerra Mondiale affinché protegga la popolazione e invocando il senso di responsabilità di tutti ad aderire alla campagna di prevenzione. In pianura, invece, finisce a carte bollate con i vertici dell’Ulss 2 che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) Uno deglidella piazza acontro i vaccini e l’allarmeva in ospedale, gli fanno una lastra e diagnosticano una polmonite. La notizia finisce sui giornali, sotto forma di resoconto di un ricovero perdell’attivista. E così diventa il cerino per appiccare un incendio. Domenica il generale Figliuolo era salito sulla Cima Grappa, pregando la Madonnina dei soldati della Prima Guerra Mondiale affinché protegga la popolazione e invocando il senso di responsabilità di tutti ad aderire alla campagna di prevenzione. In pianura, invece, finisce a carte bollate con i vertici dell’2 che ...

Advertising

cristinapasque : RT @fattoquotidiano: Treviso, scontro tra il leader No green pass e la Ulss. “Violata mia privacy, mai ricoverato per Covid”. L’azienda osp… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Treviso, scontro tra il leader No green pass e la Ulss. “Violata mia privacy, mai ricoverato per Covid”. L’azienda osp… - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: Treviso, scontro tra il leader No green pass e la Ulss. “Violata mia privacy, mai ricoverato per Covid”. L’azienda osp… - fattoquotidiano : Treviso, scontro tra il leader No green pass e la Ulss. “Violata mia privacy, mai ricoverato per Covid”. L’azienda… - tribuna_treviso : +++ SCHIANTO IN A4 IN DIREZIONE VENEZIA +++ Lo scontro tra un camion e un camper sta paralizzando il traffico lungo… -