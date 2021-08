Advertising

GazzettAvellino : Tradizione figurativa, Giampiero Imperiale espone al Castello di Bisaccia da giovedì 5. -

Il Castello Ducale di Bisaccia apre il 5 agosto il suo spazio espositivo all'artista Gianfranco Imperiale con la mostra d'arte personale dal titolo "", organizzata dalla direzione scientifica museale. Nato a Bisaccia, Imperiale è noto per il suoi lavori letterari sul folklore e le tradizioni locali, ma da sempre dipinge da ...Siamo riusciti a sviluppare questa nuova edizione con l'obiettivo di entrare nella sfera personale degli artisti , prendendo però in considerazione anche lapittorica edel ...Cerimonia di inaugurazione Premio Vasto Ventuno artisti, 11 donne e 10 uomini, numero scelto con un pizzico di scaramanzia per "esorcizzare quel 20 legato al ricordo della pandemia, e andare avanti".Giovedì 5 agosto alle ore 19.00 la Galleria Bonaire Contemporanea, inaugura Varchi di luce personale della pittrice. Luogo privilegiato del percorso di Luisella Deiana Patetta è il limite, ...