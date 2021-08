Tra Trabzonspor e Molde | Gervinho | Hamsik e Peres favoriti | ma occhio ai norvegesi

(Di lunedì 2 agosto 2021) Ilci ha scherzato su, sfruttando il nome del tecnico norvegese “Moe” contro “Mou”. Sanno bene però che prima di regalarsi la sfida contro il portoghese (che debutterà sulla panchina giallorossa proprio il 19 agosto), ildovrà superare ilnel terzo turno preliminare di Conference League, neonata competizione che nessuno voleva giocare all’inizio ma che ora va onorata. Come la Roma, sesono nel terzo torneo europeo è perché la passata stagione è andata tutto fuorché bene. Diciannove punti in meno rispetto al Bodo-Glimt per i, quarta ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Nel turno di playoff di @europacnfleague affronteremo una tra Trabzonspor e Molde #ASRoma #UECL - DiMarzio : #ConferenceLeague, il sorteggio LIVE: la @OfficialASRoma affronterà la vincente della sfida tra @Trabzonspor e… - sportface2016 : +++#ConferenceLeague, #Roma ai playoff contro la vincente tra #Trabzonspor e #Molde+++ - tybm_ : RT @OfficialASRoma: ?? Nel turno di playoff di @europacnfleague affronteremo una tra Trabzonspor e Molde #ASRoma #UECL - erhanfetvaci61 : RT @OfficialASRoma: ?? Nel turno di playoff di @europacnfleague affronteremo una tra Trabzonspor e Molde #ASRoma #UECL -

Ultime Notizie dalla rete : Tra Trabzonspor

o Molde/ Avversaria Roma in Conference League: qual è meglio? Successivamente, il ... Ovviamente,questi vi è quello di segnare più gol possibili e aiutare la squadra. Kaio Jorge alla ...Leggi anche > Sarà una squadrai turchi del(la squadra di Hamsik e degli ex Bruno Peres e Gervinho) e i norvegesi del Molde . Si sono da poco conclusi i sorteggi dei playoff della ...Primi in classifica in Norvegia e con un attacco dai numeri importanti, la squadra di Moe si coccola il cugino di Haaland ...La Roma è l'unica italiana presente in questa competizione e affronterà la vincente tra Trabzonspor-Molde ROMA - Dal 19 al 26 agosto si giocano i playoff di UEFA Europa Conference League. Alla competi ...