Tottenham, Kane verso l'addio? Il gesto dell'attaccante

Salgono sempre di più le probabilità di non vedere Harry Kane in maglia Tottenham la prossima stagione. L'attaccante, che sembra aver deciso di lasciare gli Spurs, è finito ne mirino del Manchester City. Le cifre di cui si parla sarebbero da capogiro: circa 180 milioni di euro. Quest'oggi Kane ha preso una scelta che non lascia presagire nulla di buono al Tottenham. Come riportato da Fabrizio Romano, Kane non si è presentato agli allenamenti con la sua squadra. A quanto pare la scelta è di natura personale di Kane e non legata ad alcun test per Covid. Secondo Romano l'attaccante ha ...

