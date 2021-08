Tottenham, Kane non si presenta all’allenamento: cessione vicina al Manchester City? (Di lunedì 2 agosto 2021) L'attaccante inglese del Tottenham, Harry Kane, è vicino alla cessione al Manchester City. Nella giornata di oggi non ha preso parte all'allenamento degli Spurs, mettendo in chiaro le sue intenzioni di lasciare Londra Leggi su mediagol (Di lunedì 2 agosto 2021) L'attaccante inglese del, Harry, è vicino allaal. Nella giornata di oggi non ha preso parte all'allenamento degli Spurs, mettendo in chiaro le sue intenzioni di lasciare Londra

