Tottenham, Kane assente agli allenamenti. Cessione vicina (Di lunedì 2 agosto 2021) Harry Kane non si è presentato alla seduta odierna del club. L’attaccante, al centro del mercato, è pronto a salutare il club Come riportato da Sky Sports UK, Harry Kane non ha risposto alla chiamata del Tottenham, non presentandosi all’allenamento odierno della squadra. Il centravanti inglese è al centro di voci di mercato che lo vorrebbero ad un passo dal Manchester City. Secondo l’emittente britannica, il giocatore avrebbe intenzione di far rispettare la promessa fattagli dalla dirigenza di lasciare il club londinese, che sta provando ad opporre resistenza. Tutto, però, fa pensare ad una partenza. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 agosto 2021) Harrynon si è presentato alla seduta odierna del club. L’attaccante, al centro del mercato, è pronto a salutare il club Come riportato da Sky Sports UK, Harrynon ha risposto alla chiamata del, non presentandosi all’allenamento odierno della squadra. Il centravanti inglese è al centro di voci di mercato che lo vorrebbero ad un passo dal Manchester City. Secondo l’emittente britannica, il giocatore avrebbe intenzione di far rispettare la promessa fattdalla dirigenza di lasciare il club londinese, che sta provando ad opporre resistenza. Tutto, però, fa pensare ad una partenza. L'articolo ...

