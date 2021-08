Torino | visite mediche per Belotti | ore calde per il suo futuro in granata

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 2 agosto 2021) Andreaè rientrato adopo le vacanze:e test sierologico. Nei prossimi giorni l’incontro con Ivan Juric Andreaha fatto ritorno adopo le vacanze per sosteneree test sierologico. Grande attesa nell’ambienteper l’incontro tra l’attaccante e il tecnico Ivan Juric. Come riportato da Sky Sport, i due discuteranno deldel Gallo. Da una parte la proposta di rinnovo da 3,2 milioni di euro netti a stagione, dall’altra l’addio con la Roma sempre in ...