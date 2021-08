Torino, Juric: «Voglio chiarezza da Belotti, non lo aspetterò…» (Di lunedì 2 agosto 2021) L’allenatore del Torino Ivan Juric ha parlato della situazione legata al rinnovo di contratto di Andrea Belotti Ivan Juric, neo allenatore del Torino, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dei suoi primi mesi in granata e soprattutto della questione legata al rinnovo di Andrea Belotti. Belotti – «Vorrei che mi dicesse: “mister, Voglio stare qua. Sono il tuo capitano, andiamo in battaglia”. Spero che dopo aver visto l’amichevole di Rennes si sarà convinto che in questa squadra potrà fare 20 gol. È la mia idea. Percepisco una situazione di ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 agosto 2021) L’allenatore delIvanha parlato della situazione legata al rinnovo di contratto di AndreaIvan, neo allenatore del, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dei suoi primi mesi in granata e soprattutto della questione legata al rinnovo di Andrea– «Vorrei che mi dicesse: “mister,stare qua. Sono il tuo capitano, andiamo in battaglia”. Spero che dopo aver visto l’amichevole di Rennes si sarà convinto che in questa squadra potrà fare 20 gol. È la mia idea. Percepisco una situazione di ...

Advertising

marcoconterio : ?? Marko Pjaca più vicino al #Torino. Contatto con Juric positivo e croato ???? a un passo dall'addio alla #Juventus @TuttoMercatoWeb - CialdaMorente : RT @ToroGoal: ??Il @Corriere riporta le dichiarazioni di #Juric dopo #RennesTorino: “Vorrei che #Belotti arrivasse al #Filadelfia e mi dices… - CorriereTorino : Juric a Belotti: «Spero mi dica resto. Ma lo faccia subito, io non aspetto» - tuttoatalanta : Torino, Juric sul rinnovo proposto a Belotti: 'Certe cifre non le prendono i calciatori dell’Atalanta da 25 gol all… - ErV0j : RT @ToroGoal: Ancora #Juric su #Belotti: “O ci siamo o non ci siamo. Serve chiarezza, perché dobbiamo cambiare livello e mentalità di lavor… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Juric Torino: martedì ripresa al Filadelfia, atteso Belotti Due giorni di riposo, poi si riparte dal Filadelfia: è questo il programma stilato da Ivan Juric per il suo Torino che, dopo 17 giorni in Val Gardena e la sconfitta nel test in Francia contro il Rennes per 1 - 0, hanno avuto 48 ore di relax. La ripresa è fissata per martedì, quando è atteso ...

Torino, Pjaca è il rinforzo perfetto per Juric: nuova chance per il croato Una nuova avventura in Italia per Marko Pjaca che nel 3 - 4 - 2 - 1 del Torino del connazionale Ivan Juric può esaltarsi, avendo le caratteristiche per essere impiegato sia da trequartista che da attaccante. Dotato di buona presenza fisica e ottime doti tecniche, da ...

Torino, Juric il duro non molla mai: lavoro martellante Tuttosport Juric: “Belotti sia chiaro: con me fa 20 gol, se non è convinto vada via! Neanche Immobile…” Lunga intervista di Ivan Juric a La Gazzetta dello Sport. L’allenatore del Torino si è sfogato sul tema del contratto di Andrea Belotti, con grande chiarezza e parole nette nei ...

Torino, Juric: «Belotti due anni fa era un top, deve ritrovare la scintilla perduta. Se ha dei dubbi non lo aspetto» Il futuro del centravanti campione d’Europa è tutto da scrivere. Ha un’offerta del Toro per 4 anni (più di tre milioni netti) e una dallo Zenit San Pietroburgo ...

Due giorni di riposo, poi si riparte dal Filadelfia: è questo il programma stilato da Ivanper il suoche, dopo 17 giorni in Val Gardena e la sconfitta nel test in Francia contro il Rennes per 1 - 0, hanno avuto 48 ore di relax. La ripresa è fissata per martedì, quando è atteso ...Una nuova avventura in Italia per Marko Pjaca che nel 3 - 4 - 2 - 1 deldel connazionale Ivanpuò esaltarsi, avendo le caratteristiche per essere impiegato sia da trequartista che da attaccante. Dotato di buona presenza fisica e ottime doti tecniche, da ...Lunga intervista di Ivan Juric a La Gazzetta dello Sport. L’allenatore del Torino si è sfogato sul tema del contratto di Andrea Belotti, con grande chiarezza e parole nette nei ...Il futuro del centravanti campione d’Europa è tutto da scrivere. Ha un’offerta del Toro per 4 anni (più di tre milioni netti) e una dallo Zenit San Pietroburgo ...