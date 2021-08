Torino, Juric su Belotti: “Voglio chiarezza da lui, Immobile e Zapata…” (Di lunedì 2 agosto 2021) Più chiaro di così non poteva davvero essere. Ivan Juric è entrato a gamba tesa su Andrea Belotti mettendo spalle al muro l’attaccante (e capitano) del Torino. Rinnovo sì o rinnovo no? Basta saperlo in tempi rapidi per pianificare il futuro. Adesso la parola, e la penna, passano nelle mani della punta che si è laureata campione d’Europa con la Nazionale italiana di Roberto Mancini ad Euro 2020. Juric, su Belotti a gamba tesa: “Non mi piace questa situazione, chiarisca…” Ivan Juric, ormai lo conosciamo, sia da calciatore che da allenatore ha sempre mostrato un carattere spigoloso e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 2 agosto 2021) Più chiaro di così non poteva davvero essere. Ivanè entrato a gamba tesa su Andreamettendo spalle al muro l’attaccante (e capitano) del. Rinnovo sì o rinnovo no? Basta saperlo in tempi rapidi per pianificare il futuro. Adesso la parola, e la penna, passano nelle mani della punta che si è laureata campione d’Europa con la Nazionale italiana di Roberto Mancini ad Euro 2020., sua gamba tesa: “Non mi piace questa situazione, chiarisca…” Ivan, ormai lo conosciamo, sia da calciatore che da allenatore ha sempre mostrato un carattere spigoloso e ...

Advertising

marcoconterio : ?? Marko Pjaca più vicino al #Torino. Contatto con Juric positivo e croato ???? a un passo dall'addio alla #Juventus @TuttoMercatoWeb - DoppioGiallo : Che succede tra #Juric e #Belotti? Il neo allenatore del #Torino ha detto: 'Vorrei che Belotti mi dicesse che vuol… - Filo2385Filippo : RT @GoalItalia: Belotti e il Torino trattano per il rinnovo ?? 'Non c’è più tempo, non posso aspettare il 25 agosto' ?? - JosMariaNeto : RT @gianluca_sarto: #Torino, Juric mette Lyanco da parte: ha capito che il difensore non è motivato a rimanere. Si aspetta un'accelerata de… - MondoBN : JURIC: “Pjaca giocatore vero, se la Juve spende 20 milioni vuol dire c -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Juric Torino, Juric: "Belotti? Chiarezza subito. Chi ha dubbi può andare via" ... spiegando di 'aver proposto un'offerta di rinnovo molto importante per quelle che sono le casse del Torino'. Juric ha le idee chiare: ' Capisco che in Andrea possano esserci ancora delle scorie dopo ...

Ultime Notizie Serie A: Juric in pressing su Belotti, Roma nei guai a centrocampo Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 10.05 - Torino, Juric: "Voglio chiarezza da Belotti, non lo aspetterò?" - L'allenatore del Torino Ivan Juric ha parlato della situazione legata al rinnovo di contratto di Andrea Belotti. Le parole Ore ...

Torino, Juric il duro non molla mai: lavoro martellante Tuttosport Torino, Juric su Belotti: “Voglio chiarezza da lui, Immobile e Zapata…” Più chiaro di così non poteva davvero essere. Ivan Juric è entrato a gamba tesa su Andrea Belotti mettendo spalle al muro l’attaccante (e capitano) del Torino. Rinnovo sì o rinnovo no? Basta saperlo ...

Calciomercato Torino, ‘ultimatum’ di Juric a Belotti Il Torino spinge per il rinnovo, il bomber è ancora in bilico, ma su di lui si esprime a chiare lettere, come è nel suo stile, il tecnico granata Ivan Juric. In un’intervista alla ‘Gazzetta dello ...

... spiegando di 'aver proposto un'offerta di rinnovo molto importante per quelle che sono le casse del'.ha le idee chiare: ' Capisco che in Andrea possano esserci ancora delle scorie dopo ...Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 10.05 -: "Voglio chiarezza da Belotti, non lo aspetterò?" - L'allenatore delIvanha parlato della situazione legata al rinnovo di contratto di Andrea Belotti. Le parole Ore ...Più chiaro di così non poteva davvero essere. Ivan Juric è entrato a gamba tesa su Andrea Belotti mettendo spalle al muro l’attaccante (e capitano) del Torino. Rinnovo sì o rinnovo no? Basta saperlo ...Il Torino spinge per il rinnovo, il bomber è ancora in bilico, ma su di lui si esprime a chiare lettere, come è nel suo stile, il tecnico granata Ivan Juric. In un’intervista alla ‘Gazzetta dello ...