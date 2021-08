Torino, Juric su Belotti: “Situazione poco chiara che non mi piace. Vorrei…” (Di lunedì 2 agosto 2021) Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha parlato il tecnico del Torino Juric nei confronti di Andrea Belotti: “Vorrei che mi dicesse: “mister, voglio stare qua. Sono il tuo capitano, andiamo in battaglia”. Spero che dopo aver visto l’amichevole di Rennes si sarà convinto che in questa squadra potrà fare 20 gol. È la L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Torino, Juric vuole esplicitamente in squadra Chiquinho e Barak Torino, Juric su Pjaca: “Mi aspetto tanto da lui. Sta tornando ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 2 agosto 2021) Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha parlato il tecnico delnei confronti di Andrea: “Vorrei che mi dicesse: “mister, voglio stare qua. Sono il tuo capitano, andiamo in battaglia”. Spero che dopo aver visto l’amichevole di Rennes si sarà convinto che in questa squadra potrà fare 20 gol. È la L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::vuole esplicitamente in squadra Chiquinho e Baraksu Pjaca: “Mi aspetto tanto da lui. Sta tornando ...

