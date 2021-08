Torino, Juric duro su Belotti: “Negli ultimi due anni non ha fatto bene, se ha dubbi vada via” (Di lunedì 2 agosto 2021) “La situazione è complicata. Ma c’è anche un’offerta, la nostra, che dal mio punto di vista è enorme. Queste cifre non le hanno all’Atalanta, non le ha Immobile… Due anni fa Belotti era un top player assoluto, Negli ultimi due anni non lo è stato. Lui pensa a mille cose, al modo di giocare degli ultimi anni che non gli consentiva di esprimersi. Lo capisco, ma spero abbia visto la nostra partita contro il Rennes. Altrimenti finirà come Lyanco: se non siamo convinti tutti io non lo aspetto, né lui né nessun altro. Se ha dei dubbi vada via“. ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021) “La situazione è complicata. Ma c’è anche un’offerta, la nostra, che dal mio punto di vista è enorme. Queste cifre non le hanno all’Atalanta, non le ha Immobile… Duefaera un top player assoluto,duenon lo è stato. Lui pensa a mille cose, al modo di giocare degliche non gli consentiva di esprimersi. Lo capisco, ma spero abbia visto la nostra partita contro il Rennes. Altrimenti finirà come Lyanco: se non siamo convinti tutti io non lo aspetto, né lui né nessun altro. Se ha deivia“. ...

Ultime Notizie dalla rete : Torino Juric Ultime Notizie Serie A: Juric in pressing su Belotti, Roma nei guai a centrocampo Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 10.05 - Torino, Juric: "Voglio chiarezza da Belotti, non lo aspetterò?" - L'allenatore del Torino Ivan Juric ha parlato della situazione legata al rinnovo di contratto di Andrea Belotti. Le parole Ore ...

Torino, Juric avverte Belotti: "Neanche Immobile prende quanto gli abbiamo offerto" Continua il dibattito sul rinnovo di Andrea Belotti con il Torino: il giocatore, al rientro nei prossimi giorni dopo l'esperienza vittoriosa a Euro 2020 con la ... l'allenatore del Toro, Ivan Juric, ...

Torino, Juric il duro non molla mai: lavoro martellante Tuttosport Torino, Juric punge Belotti: "Neanche Immobile guadagna quanto lui, voglio chiarezza" Juric punge Belotti: "Neanche Immobile guadagna quanto lui" Il tecnico croato ha chiesto chiarezza al bomber numero 9 italiano ...

Belotti allo Zenit, pista viva: idea Piatek per il Torino Belotti allo Zenit - Il club russo spinge per avere il capitano del Torino: offerti 30 milioni. Per sostituirlo si sta pensando a Piatek.

