Tom Daley fa l'uncinetto in tribuna. "Lavorare a maglia ha salvato le mie Olimpiadi" (Di lunedì 2 agosto 2021) Ha assistito alla finale del trampolino femminile lavorando a maglia, scardinando un altro stereotipo di genere che vedrebbe questo genere di hobby come una "cosa da donne". Il britannico Tom Daley, medaglia d'oro nei tuffi sincronizzati da 10 metri, che all'indomani della sua vittoria aveva detto: "Sono orgoglioso di poter dire di essere gay e campione olimpico", ha dimostrato di non aver paura di mostrarsi per quello che è e per quello che ama. Il lavoro a maglia, ad esempio, è una sua grande passione: sull'account "madewithlovebytomDaley" mette in vendita le sue creazioni e l'intero ricavato va in beneficenza per ...

