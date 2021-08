Tokyo2020 | Vanessa Ferrari dopo l’argento | “Ci ho creduto fino alla fine Futuro? Sicuramente non abbandonerò mai mondo della ginnastica”

Leggi su ilfattoquotidiano

"Puntavo all'oro e poi è arrivato un bellissimo argento, più di così non potevo fare. Adesso ci sarà un po' di stop e cercherò di capire cosa fare in, e quale sarà la scelta migliore per me". Lo ha detto l'azzurraa Casa Italia per festeggiare la medaglia d'argento conquistata nel corpo libero ai Giochi di Tokyo 2020