Tokyo: per l'Italia si rinnova la sfida con la Serbia (Di lunedì 2 agosto 2021) Tokyo (GIAPPONE) - Si è svolto questa sera presso l'Ariake Arena il sorteggio per la composizione del quadro dei quarti di finale del torneo femminile. Le azzurre , seconde nella pool B, sono state ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 2 agosto 2021)(GIAPPONE) - Si è svolto questa sera presso l'Ariake Arena il sorteggio per la composizione del quadro dei quarti di finale del torneo femminile. Le azzurre , seconde nella pool B, sono state ...

Advertising

castellettir : ++ Le Olimpiadi di Lukashenko. Per aver criticato il regime, la centometrista bielorussa Kryscina Timanovskaja è st… - Eurosport_IT : 27 medaglie per gli azzurri dopo 9 giornate di gare a Tokyo ?????? ?? Day 1: ???? ?? Day 2: ?????? ?? Day 3: ???????? ?? Day 4… - Rinaldi_euro : Gad Lerner riesce anche a rovinare la festa italiana per Tokyo 2020. L'assurdo tweet su Jacobs – Il Tempo - carloarbini51 : RT @Eurosport_IT: A caccia di un oro nella vela che manca da 13 anni: ce lo portiamo a casa? ????????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #Sail… - RuoteAmatoriali : Tokyo 2020: record italiani per l'Inseguimento azzurro nelle qualifiche -