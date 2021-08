Tokyo | pallanuoto; Campagna | ' Ai quarti sarà battaglia'

Advertising

Agenzia_Ansa : #Tokyo2020: pallanuoto, il Settebello pareggia 5-5 con l'Ungheria nell'ultima giornata del girone eliminatorio #ANSA - Eurosport_IT : Girone A chiuso a 8 punti, grandi ragazzi! ??????????????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfTheOlympics |… - SalvatoreMaior3 : RT @Agenzia_Ansa: #Tokyo2020: pallanuoto, il Settebello pareggia 5-5 con l'Ungheria nell'ultima giornata del girone eliminatorio #ANSA http… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: #Tokyo2020: pallanuoto, il Settebello pareggia 5-5 con l'Ungheria nell'ultima giornata del girone eliminatorio #ANSA http… - STnews365 : Tokyo 2020, pallanuoto: Italia-Ungheria 5-5, Azzurri secondi nel girone Settebello sempre costretto ad inseguire e… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo pallanuoto

Dopo gli ori di Jacobs nei 100 metri e Tamberi nel salto in alto. Un pareggio nellamaschile e una sconfitta nella pallavolo femminile. Non è dei migliori il bilancio delle ...di2020. ...... Ore 12:40 - VOLLEY femminile Giappone - Repubblica Dominicana; Ore 12:50 -maschile ... Ore 15:00 - BEACH VOLLEY maschile e femminile (ottavi di finale); LE OLIMPIADI DI2020 IN TV ...Sono 27 le medaglie fin qui conquistate dall'Italia alle Olimpiadi di Tokyo . Anche oggi si prevede una giornata ricca di appuntamenti per gli Azzurri: alle ...Ma nella notte la festa al Villaggio atleti è stata grande, con cori, abbracci e applausi per Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, rispettivamente medaglia d'oro nei 100 metri e nel salto in alto. Nei ...