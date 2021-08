Tokyo: l'Italia domani contro l'Argentina (Di lunedì 2 agosto 2021) Tokyo (GIAPPONE) - La Nazionale maschile si prepara a disputare i quarti di finale del torneo olimpico. domani alle ore 17 locali, le ore 10 in Italia, gli uomini di Blengini affronteranno nel primo ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 2 agosto 2021)(GIAPPONE) - La Nazionale maschile si prepara a disputare i quarti di finale del torneo olimpico.alle ore 17 locali, le ore 10 in, gli uomini di Blengini affronteranno nel primo ...

Advertising

Eurosport_IT : SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?????? Ancora emozioni nell'atletica per l'Italia a Tokyo: grazie a un bellissimo terz… - Eurosport_IT : BUONGIORNO ITALIA ?????? Ceccon, Martinenghi, Burdisso e Miressi conquistano uno splendido bronzo nella 4x100 misti… - Gazzetta_it : Olimpiadi Tokyo 2020 #Malagò: 'In Italia l'uomo più veloce al mondo e quello che salta più in alto!' - Shiken39959663 : RT @LaImaiMessina: 1/2 Andare, invitata dall'ambasciata a Tokyo a #casaitalia, allestita dal @Coninews e Casa degli atleti dell’Italia Team… - infoitinterno : Tokyo 2020, notte da after-party per l’Italia: pochi lampi, l’Italvolley perde e rischia un… -