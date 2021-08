Tokyo: atletica; Sabbatini qualificata a semifinale 1500 mt (Di lunedì 2 agosto 2021) Allo stadio Olimpico di Tokyo, per l'Italia - che ieri ha vinto l'oro dei 100 metri con Marcell Jacobs e del salto in alto con Gianmarco Tamberi - è cominciata bene anche la quarta giornata di gare di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 2 agosto 2021) Allo stadio Olimpico di, per l'Italia - che ieri ha vinto l'oro dei 100 metri con Marcell Jacobs e del salto in alto con Gianmarco Tamberi - è cominciata bene anche la quarta giornata di gare di ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS D'ORO L'AZZURRO CORRE IN 9''80 #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS IN FINALE L'AZZURRO HA CORSO IN 9''84, RECORD EUROPEO #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - repubblica : Atletica. Jacobs oro nei 100 metri alle Olimpiadi - LaTorre1905 : Atletica paralimpica: Cipelli, Cicchetti e Russo nella squadra per Tokyo per ulteriori info clicca qui… - zazoomblog : Atletica Olimpiadi Tokyo. Gaia Sabbatini: “Missione compiuta. Le gare di ieri mi hanno dato la carica” - #Atletica… -