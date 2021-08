Tokyo | a 62 anni diventa il più anziano medagliato dal 1968

Advertising

LaStampa : Tokyo 2020, Malagò: “E’ aberrante che non ci sia lo ius soli sportivo, a 18 anni e un minuto chi ha requisiti deve… - Coninews : Da Amsterdam fino a Tokyo, dalle “Piccole Pavesi” a Vanessa Ferrari, un’attesa lunga 93 anni. Che impresa la nostra… - LiaCapizzi : ORO di Gimbo ORO di Gimbo E pure condiviso con Barshim, uno dei colleghi più cari che ha aiutato Tamberi a crederc… - antonellaa262 : Vanessa Ferrari medaglia d’argento nella finale del Corpo libero: a 30 anni la ginnasta bresciana ottiene un risult… - rides_bike : IL PROBLEMA CASSANI UNA BOMBA INNESCATA DA TEMPO Il nuovo Presidente della Federciclismo, Cordiano Dagnoni, eletto… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo anni

Il cavaliere australiano Andrew Hoy, secondo oggi nella gara a squadre ai Giochi di, a 62è diventato il più anziano medagliato olimpico dal 1968. Hoy è alla quinta medaglia olimpica vinta (tre d'oro), la prima da Sydney 2000. Nella stessa giornata ha vinto anche il bronzo ...Cinquefa a Rio de Janiero c'era andato con la gamba ingessata causa quella frattura al piede ... un pezzo di quel gambaletto gessato in fibra di vetro, Gianmarco l'ha portato in pedana a. ...Dopo l'undicesimo posto nei 10.000 metri Yeman Crippa torna in pista domani alle 12:56 italiane per inseguire la finale olimpica dei 5000 metri. Servirà una prova tatticamente superba, ma le possibili ...Domani, martedì 3 agosto (ore 10.00 italiane) la Nazionale italiana di volley maschile affronterà l’Argentina nel match valido per i quarti di finale del torneo olimpico a Tokyo. Dopo aver ...