Tokyo 2021 | atleta bielorussa rifiuta rimpatrio forzato dopo le critiche alla delegazione Il Cio interviene | “La proteggiamo noi”

(Di lunedì 2 agosto 2021) Un’è al centro di un caso internazionale che ha creato contrasti tra il Comitato olimpico internazionale (Cio) e il governo autoritario bielorusso di Lukashenko. La sportiva in questione è la velocista Krystsina Tsimanouskaya che nei giorni scorsi aveva criticato gli allenatori del team bielorusso attraverso un post su Instagram in cui raccontava la loro negligenza, tra controlli antidoping insufficienti e sostituzioni improvvise delle atlete iscritte alle competizioni olimpiche.che la denuncia aveva cominciato a circolare tra i media di tutto il mondo, per Tsimanouskaya è arrivato dal ...

Advertising

Rinaldi_euro : Gad Lerner riesce anche a rovinare la festa italiana per Tokyo 2020. L'assurdo tweet su Jacobs – Il Tempo - SkyTG24 : #Athletics 100 metri nella leggenda ????? Marcell #Jacobs a #Tokyo2020 con 9.80, con nuovo record europeo, si aggiud… - Eurosport_IT : Gimbo, ce l'hai fatta! CE L'HAI FATTA! ???? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #Athletics | #HighJump | #Tamberi |… - Sport_Fair : La coppia azzurra di #BeachVolley ai quarti di finale! Daniele Lupo e Paolo Nicolai avanzano senza troppe difficolt… - GiovanniFanfoni : RT @castellettir: Olimpiadi di Tokyo 2020, 'Finirai col suicidarti': così l'allenatore ha minacciato Timanovskaja. Su Telegram l'audio dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2021

Sky Tg24

Il velocista italoamericano è leggenda con quel 9'80 nei 100 metri che gli è valso la medaglia d'oro alle Olimpiadi die la fidanzata Nicole Daza (si sono conosciuti nel 2018), in ......allargato lo "stato d'emergenza" per contenere i contagi da coronavirus ad alcune aree vicinoe alla prefettura di Osaka, dove oggi sono entrate in vigore le nuove disposizioni. 2 agostoTOKYO - Ai Giochi è cominciato il programma del ciclismo su pista. L'Italia ha chiuso al quarto posto le qualificazioni della prova di inseguimento a squadre femminili conquistando la possibilità di ...dopo la qualificazione del quartetto femminile (quarto tempo per le azzurre), anche gli uomini dell’Inseguimento a squadre hanno staccato il pass per entrare nel novero delle nazionali che si ...